JP: Одноклассники влияют на риск развития психических заболеваний у детей

Финские учёные выяснили, что социальное окружение в школе играет колоссальную роль в формировании психического здоровья. Вероятность получить психиатрический диагноз оказалась связана не только с состоянием самих сверстников, но и с их семейной предрасположенностью. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

Авторы проследили судьбу более 600 тысяч жителей Финляндии, родившихся между 1985 и 2000 годами. За участниками наблюдали с 17 лет вплоть до постановки первого психиатрического диагноза, эмиграции или смерти. Исследователи учитывали четыре типа окружения: младшую и старшую среднюю школу, почтовый район и зону радиусом 100 метров.

Выяснилось, что генетический риск сверстников, оценённый по диагнозам их родственников первой-пятой степени родства, достоверно повышал вероятность развития такого же расстройства у самого подростка. Особенно сильно эта связь проявлялась в старших классах. Для внешних расстройств, таких как агрессивное или антисоциальное поведение, риск возрастал на 34 процента.

Прямые диагнозы одноклассников также оказались значимым фактором. Наибольшее влияние они оказывали на развитие внутренних расстройств — депрессии и тревожности. В старшей школе этот риск увеличивался на 17 процентов.

При этом обнаружены перекрёстные связи: генетическая предрасположенность сверстников к внешним расстройствам повышала риск внутренних проблем у подростка, и наоборот. Однако «заражение» внешними расстройствами через прямое общение происходило заметно слабее, чем внутренними.

Учёные подчёркивают: эти закономерности не объясняются ни собственной наследственностью подростка, ни социально-экономическим положением его семьи. Результаты открывают новые возможности для профилактики психических заболеваний именно через работу со школьной средой.

Ранее Life.ru рассказывал, что американские учёные обнаружили прямую связь между летней жарой и ростом самоубийств среди молодёжи. Исследование, опубликованное в American Journal of Psychiatry, охватило данные по США за 25 лет — более 97 тысяч случаев суицида среди детей и молодых людей от 5 до 24 лет. В жару каждый дополнительный градус повышал уровень самоубийств на 2,68 процента, а в группе 15–24 лет — почти на три процента. У взрослых такой выраженной сезонной зависимости не выявлено.