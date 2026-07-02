Миллионы за инвалидность: В Китае выявили организаторов подпольных операций по удлинению ног

В Китае выявлена сеть подпольных клиник, предоставляющих услуги для удлинения ног. Такие операции запрещены в стране с 2006 года. В основном к услугам прибегают женщины 18–30 лет из индустрии красоты и интернет-торговли, рассчитывающие на карьерный рост благодаря паре лишних сантиметров, пишет Jiemian News.

Стоимость процедуры варьируется от 100 тысяч до 1 миллиона юаней (1,1–11 млн рублей). Бывшие пациентки приводят новых клиентов и получают комиссию до 80 тысяч юаней (около 900 тыс. рублей) за каждого. Для обхода запрета пациентам оформляют фиктивные диагнозы или направляют их в зарубежные клиники.

Операция заключается в рассечении костей и их медленном растяжении. Врачи предупреждают о рисках: повреждение нервов и сосудов, нарушение сращивания костей, инвалидность. Известны тяжёлые осложнения — одна блогерша после операции в Лаосе получила инфекцию и живёт на обезболивающих, другая после процедуры в Турции страдает от хронического воспаления костей и деформации стоп.

Ранее жительница Махачкалы лишилась возможности полностью закрывать глаз после блефаропластики, проведённой знакомым хирургом. Вместо косметического эффекта пациентка получила проблемы со зрением, бессонницу и нуждается в длительном лечении. Стоимость вмешательства составила 20 тысяч рублей.