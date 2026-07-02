Элеватор зернохранилища в посёлке Просяная Днепропетровской области, по которому нанесла удар Армия России, был превращён в узел военной логистики ВСУ. Об этом в своём канале в мессенджере «МАКС» сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, в мирное время элеватор служил типичным звеном аграрной инфраструктуры, где хранили и отгружали зерно. Однако масштабные ёмкости, подъездные пути, железнодорожные ветки и складские площадки сделали объект удобным хабом для военных логистов. Уничтожение такого узла нанесло серьёзный урон тыловой системе обеспечения противника.

Поддубный отметил логистическое преимущество самого посёлка. Просяная расположена вблизи важных транспортных артерий, связывающих южные и восточные районы Днепропетровской области. Контроль над такими узлами позволяет гибко перераспределять резервы, поддерживать маневренность украинских подразделений и компенсировать сбои в других звеньях снабжения. Теперь этот канал снабжения для ВСУ перекрыт.

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