Молодая гостья украла 500 000₽ у потерявшего сознание пенсионера и спасла ему жизнь перед бегством

78-летний житель Ингушетии стал жертвой коварной соблазнительницы. Молодая особа, оказавшаяся почти на полвека младше, обчистила его квартиру, пока хозяин пребывал в беспомощном состоянии. Детали этой истории рассказал Mash Gor.

Имран познакомился с девушкой на празднике у соседей. Ей оказалась их родственница, которая была младше мужчины ровно на 50 лет. Парочка быстро нашла общий язык и решила продолжить вечер за чаем в квартире пенсионера. Однако во время посиделок хозяину внезапно стало плохо, и он потерял сознание.

Визитёрша времени зря не теряла. Она опустошила заначку пожилого мужчины, забрав около полумиллиона рублей наличными. Перед уходом она всё же проявила милосердие и вызвала скорую помощь. Вскоре её задержали, но до этого предприимчивая особа успела потратить часть средств на обновление гардероба и покупку техники.

Ирония ситуации в том, что именно звонок в неотложку в итоге смягчил наказание. Суд учёл этот жест и любительнице наживы удалось отделаться уголовным сроком.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Подольске полиция раскрыла курьёзную кражу. Пьяная 28-летняя москвичка зашла в подъезд, взяла у двери чужие ботинки, а внутри нашла ключ. Проникнув в квартиру, она вынесла два ноутбука, одежду, документы, духи, наушники и зарядку. Похищенное продала, а деньги потратила на себя. Вычислить подозреваемую помогли камеры видеонаблюдения.