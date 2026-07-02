ЦБ обсуждает приватизацию НСПК, но с сохранением контроля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что обсуждение возможной приватизации Национальной системы платёжных карт (НСПК) находится на начальной стадии. При этом контроль над организацией останется за регулятором.

«Дискуссии сейчас, по сути дела, только начались. У нас есть требования, установленные законодательством, которые разрешают сейчас продать пакет акций в рынок, но так, чтобы у нас осталось 50 плюс [процентов] акций и не более 5% в одни руки» — отметила она.

Регулятор намерен провести рыночную оценку НСПК, чтобы инвесторы могли понимать стоимость пакета.

Напомним, постепенное сокращение использования карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками. Национальная система платежных карт предложила не ограничивать срок действия, а использовать экономические механизмы. С 2027 года планируется снизить межбанковское вознаграждение до 1%, а с 2028-го — полностью отменить.