Суд заочно дал 15 лет колонии экс-главе швейцарской «дочки» «Роснано» Рапопорт
Ирина Рапопорт. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев
Суд в Москве заочно приговорил бывшего топ-менеджера «Роснано» Ирину Рапопорт к 15 годам колонии общего режима по делу о коммерческом подкупе и растрате в особо крупном размере. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе инстанции.
Процесс проходил в закрытом режиме. Экс-менеджер объявлена в международный розыск, сообщает РИА «Новости». Рапопорт руководила швейцарской «дочкой» госкорпорации — компанией «Роснано капитал».
Ранее столичный суд утвердил взыскание 5,5 млрд рублей с Анатолия Чубайса и ряда бывших топ-менеджеров «Роснано». В числе ответчиков — экс-заместители председателя правления Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Олег Киселёв, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.
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