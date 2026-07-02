Суд заочно дал 15 лет колонии экс-главе швейцарской «дочки» «Роснано» Рапопорт

Суд в Москве заочно приговорил бывшего топ-менеджера «Роснано» Ирину Рапопорт к 15 годам колонии общего режима по делу о коммерческом подкупе и растрате в особо крупном размере. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе инстанции.