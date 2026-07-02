Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича экстрадировали в Испанию
Андрей Портнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriyportnov
Власти Германии экстрадировали в Испанию подозреваемого по делу об убийстве бывшего советника экс-президента Украины Андрея Портнова. Об этом РИА «Новости» сообщил глава пресс-службы суда Мадрида Луис Салас Фернандес.
«Сообщаю, что вчера немецкие власти передали Испании и предоставили в распоряжение судьи Посуэло-де-Аларкона предполагаемого ответственного за убийство Андрея Портнова, который уже находится в нашей стране», — сказал он в четверг.
Напомним, Андрея Портнова застрелили утром 21 мая 2025 года у входа в «Американскую школу» в пригороде Мадрида. Подозреваемого задержали в Германии в феврале 2026 года. Теперь он передан испанскому правосудию, следствие продолжается. Незадолго до смерти встречался на Украине с Тимуром Миндичем, партнёром Владимира Зеленского.
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