Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 12:30

Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича экстрадировали в Испанию

Андрей Портнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriyportnov

Андрей Портнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriyportnov

Власти Германии экстрадировали в Испанию подозреваемого по делу об убийстве бывшего советника экс-президента Украины Андрея Портнова. Об этом РИА «Новости» сообщил глава пресс-службы суда Мадрида Луис Салас Фернандес.

«Сообщаю, что вчера немецкие власти передали Испании и предоставили в распоряжение судьи Посуэло-де-Аларкона предполагаемого ответственного за убийство Андрея Портнова, который уже находится в нашей стране», — сказал он в четверг.

Школа в Испании исключила дочерей Андрея Портнова после его убийства
Школа в Испании исключила дочерей Андрея Портнова после его убийства

Напомним, Андрея Портнова застрелили утром 21 мая 2025 года у входа в «Американскую школу» в пригороде Мадрида. Подозреваемого задержали в Германии в феврале 2026 года. Теперь он передан испанскому правосудию, следствие продолжается. Незадолго до смерти встречался на Украине с Тимуром Миндичем, партнёром Владимира Зеленского.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Виктор Янукович
  • Испания
  • Германия
  • Украина
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar