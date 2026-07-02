Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича экстрадировали в Испанию

Власти Германии экстрадировали в Испанию подозреваемого по делу об убийстве бывшего советника экс-президента Украины Андрея Портнова. Об этом РИА «Новости» сообщил глава пресс-службы суда Мадрида Луис Салас Фернандес.

«Сообщаю, что вчера немецкие власти передали Испании и предоставили в распоряжение судьи Посуэло-де-Аларкона предполагаемого ответственного за убийство Андрея Портнова, который уже находится в нашей стране», — сказал он в четверг.