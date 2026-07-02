Новосибирский суд смягчил приговор бывшему следователю за убийство школьницы

Пятый апелляционный суд в Новосибирске смягчил приговор бывшему следователю прокуратуры Алексею Торопу, осуждённому за убийство 15-летней школьницы в Иркутской области. Там региональный суд назначил ему 22 года колонии строгого режима.

После пересмотра дела срок наказания сократили до 18 лет и 6 месяцев. В суде пояснили, что решение изменили из-за истечения срока давности по отдельным эпизодам, а также снизили наказание по обвинению в убийстве. Преступление произошло в 2007 году в посёлке Балаганск. Погибшая была подругой дочери Торопа, сообщает kp.ru.

Ранее в Москве задержали 37-летнего приезжего из Ярославской области, который более десяти лет насиловал троих маленьких падчериц. Правда всплыла не так давно, столичные следователи уже возбудили уголовное дело против педофила.