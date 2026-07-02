Военный аналитик Алексей Леонков заявил, что летом 2026 года линия фронта на Украине пришла в более активное движение, чем ранее. Российские подразделения заметно продвинулись практически на всех направлениях.

Эксперт в беседе с «Газетой.ru» отметил завершение освобождения Константиновки, продвижение в сторону Славянска, Краматорска и Красного Лимана. На севере фиксируются подвижки в Харьковской и Сумской областях, а также активные удары на южном фланге. Орехов зажимают в клещи, а с Гуляйполя идёт наступление на север Запорожья.

По словам собеседника, такая активизация связана не с украинскими ударами по российской инфраструктуре, а с застоем в переговорном процессе, который, по его оценке, США практически обнулили.

А ранее в Британии отметили, что успехи Армии России на поле боя в ходе специальной военной операции очевидны. Лидер Партии труда страны Джордж Гэллоуэй заявил, что Россия не откажется от достижения поставленных целей.