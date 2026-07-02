Небо под контролем: В России внедрят «красную кнопку» для БПЛА
Гендиректор ГЛОНАСС допустил внедрение «красной кнопки» для БПЛА к 2030 году
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Массовое внедрение механизма принудительной остановки гражданских беспилотников в России может стать реальностью к 2030 году. О сроках появления «красной кнопки» сообщил РИА «Новости» генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.
По его словам, это станет возможным после завершения формирования необходимой нормативной базы. Уже в 2026 году будет обеспечена технологическая готовность системы информирования операторов БПЛА. Согласно задумке «красная кнопка» станет функцией идентификации с помощью госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и может быть подключена к любому гражданскому дрону.
«По итогам формирования необходимой нормативной базы массовое внедрение технологии возможно к 2030 году» — сказал Райкевич.
После этого разработчики приступят к автоматизации механизма и отработке алгоритмов безопасной остановки дронов на земле, воде и в воздухе.
Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что российские инженеры продолжат модернизировать все виды противовоздушной обороны. Он отметил широкое применение киевским режимом самолётных БПЛА, что требует особого внимания властей РФ.
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