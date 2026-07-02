Массовое внедрение механизма принудительной остановки гражданских беспилотников в России может стать реальностью к 2030 году. О сроках появления «‎красной кнопки» сообщил РИА «Новости» генеральный директор АО «‎ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

По его словам, это станет возможным после завершения формирования необходимой нормативной базы. Уже в 2026 году будет обеспечена технологическая готовность системы информирования операторов БПЛА. Согласно задумке «красная кнопка» станет функцией идентификации с помощью госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и может быть подключена к любому гражданскому дрону.

«По итогам формирования необходимой нормативной базы массовое внедрение технологии возможно к 2030 году» — сказал Райкевич.

После этого разработчики приступят к автоматизации механизма и отработке алгоритмов безопасной остановки дронов на земле, воде и в воздухе.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что российские инженеры продолжат модернизировать все виды противовоздушной обороны. Он отметил широкое применение киевским режимом самолётных БПЛА, что требует особого внимания властей РФ.