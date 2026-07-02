«Общение по почте»: Россиянка рассказала, как попасть в школу кунг-фу в легендарном Шаолине

Попасть на обучение в легендарный монастырь Шаолинь реально, но важно знать алгоритм. Путешественница Ксения Лазаренко в интервью «Чемпионату» поделилась инструкцией: как подать заявку и не нарваться на посредников.

По её словам, школы принимают иностранцев с 16 лет. Перед зачислением нужно заполнить анкету на официальном сайте и общаться только по электронной почте — мессенджеры не используются. Также требуется внести депозит ($50 плюс 10% от стоимости поездки), остальное оплачивается на месте.

Самая сложная часть — оформление визы, но учебные заведения обычно помогают с документами. Ксения также предупредила: школы заранее предупреждают о серьёзных нагрузках и просят подтвердить состояние здоровья.

А ранее Life.ru писал, что бывшего настоятеля монастыря Шаолинь приговорили к 24 годам за коррупцию. По данным следствия, на протяжении почти тридцати лет монах использовал свой высокий статус в храме для личного обогащения. Ему инкриминировали присвоение вверенного имущества, а также участие в коррупционных схемах, связанных с получением и передачей взяток.