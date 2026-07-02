«Как большие кролики»: Супругам дали зелёный свет на разведение морских свинок на мясо

В Великобритании супруги Дейв и Маю Филлипс получили разрешение разводить и употреблять в пищу морских свинок, голубей и кроликов. Об этом сообщает издание Independent.

Совет графства Пемброкшир одобрил строительство дома в сельской местности Уэльса, где семья планирует заниматься животноводством, производством мёда и выращиванием грецких орехов. По словам Дейва Филлипса, проект — его способ внести «позитивный вклад в будущее».

«Морские свинки, которых мы разводим, не похожи на домашних питомцев. Они как большие кролики, процесс разведения очень похож на кроликов на мясо» — пояснил мужчина. Супруги считают, что таким образом делают шаги к более осознанному и экологичному образу жизни.

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