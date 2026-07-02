16 лет колонии вразумили главаря банды скинхедов, теперь он хочет писать музыку, а не жечь людей заживо

Бывший лидер экстремистской группировки NS/WP «Невоград»* Герман Венгервельд, отбывающий почти 24-летний срок, решил круто изменить жизнь. Спустя 16 лет в колонии он заявил об отказе от прежних взглядов и намерении посвятить себя музыке. Об этом сообщает Mash на Мойке.

По словам осуждённого, он разрушил свою жизнь под влиянием популярной молодёжной моды и теперь искренне раскаивается в совершённых поступках. Венгервельд строит планы на будущее: после возможного освобождения в 2033 году он намерен попробовать поступить в Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова.

Венгервельда осудили в 2014 году за серию особо тяжких преступлений. На его счету убийство бездомного у станции «Проспект Ветеранов» и поджог живой женщины. Кроме того, в его квартире участники группировки собрали бомбу, которую испытали на остановке на Заневском проспекте. Всего на счету бандитов из «Невограда»* числится с десяток убийств.

Ранее Life.ru рассказывал, что внук легендарного российского оружейника Михаила Калашникова Игорь Красновский признал в суде вину в убийстве баскетболиста Андрея Сидорика. После пересмотра дела с участием коллегии присяжных он получил 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. При первом рассмотрении в октябре 2025 года его приговорили к 14 годам, но Верховный суд республики направил дело на новое рассмотрение. Признание вины учли как смягчающее обстоятельство.

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