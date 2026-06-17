Внук Калашникова впервые признался в убийстве баскетболиста

Внук легендарного конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игорь Красновский впервые признал в суде вину в жестоком убийстве известного баскетболиста Андрея Сидорика. Как сообщили РИА «Новости» в объединённой пресс-службе судов Удмуртии, после пересмотра дела он получил 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

Изначально, в октябре 2025 года, Октябрьский районный суд Ижевска приговорил Красновского к 14 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве чемпиона РСФСР, члена юношеской сборной России по баскетболу Андрея Сидорика, а также в угрозе убийством его невесте. Однако в феврале Верховный суд Удмуртии отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

На этот раз процесс проходил с участием коллегии из шести присяжных. В суде Красновский изменил позицию: если при первом рассмотрении он отрицал вину, то теперь признал содеянное и раскаялся. В пресс-службе судов пояснили, что признание вины при наличии доказательств учитывается как смягчающее обстоятельство.

По версии следствия, всё произошло 14 января 2025 года на даче на 9-м километре Якшур-Бодьинского тракта. Пьяный Красновский зарезал знакомого ножом. Он нанёс ему множество ранений, пять из которых оказались смертельными. После жестокой расправы он с ножом угрожал и невесте погибшего. В итоге с учётом неотбытого наказания по прежнему приговору Красновскому окончательно назначили 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и 10 месяцев ограничения свободы.