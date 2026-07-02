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2 июля, 12:55

«Единая Россия» призвала сделать День ветеранов боевых действий памятной датой

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

«Единая Россия» выступила за придание Дню ветеранов боевых действий общефедерального статуса. Об этом сообщил Герой России, член Высшего совета ЕР, представитель федеральной пятёрки списка ЕР на выборах в Госдуму Владислав Головин.

Он отметил, что соответствующую инициативу поддерживают ветеранские организации и общественные объединения по всей стране. Головин добавил, что это было бы справедливое и своевременное решение, которое найдёт серьёзный положительный отклик в обществе.

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Напомним, 1 июля в России отмечали День ветерана боевых действий. Эта памятная дата не имеет официального государственного статуса, однако с каждым годом становится всё более известной. Сейчас в нашей стране более двух миллионов ветеранов, их число растёт.

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Татьяна Миссуми
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