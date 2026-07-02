«Единая Россия» призвала сделать День ветеранов боевых действий памятной датой

«Единая Россия» выступила за придание Дню ветеранов боевых действий общефедерального статуса. Об этом сообщил Герой России, член Высшего совета ЕР, представитель федеральной пятёрки списка ЕР на выборах в Госдуму Владислав Головин.

Он отметил, что соответствующую инициативу поддерживают ветеранские организации и общественные объединения по всей стране. Головин добавил, что это было бы справедливое и своевременное решение, которое найдёт серьёзный положительный отклик в обществе.

Напомним, 1 июля в России отмечали День ветерана боевых действий. Эта памятная дата не имеет официального государственного статуса, однако с каждым годом становится всё более известной. Сейчас в нашей стране более двух миллионов ветеранов, их число растёт.