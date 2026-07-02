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Регион
2 июля, 12:58

В ЕС впервые разрешили судить частных лиц за публикацию материалов RT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Суд Европейского союза впервые фактически подтвердил возможность уголовного преследования частных лиц за размещение материалов RT. Соответствующая информация опубликована на сайте суда. Поводом стали дела, возбуждённые в Германии против трёх человек.

По версии обвинения, они администрировали сайт, на котором публиковался контент телеканала. В случае признания виновными им может грозить до пяти лет лишения свободы. Ранее запрет на трансляцию материалов RT в ЕС распространялся прежде всего на официальных операторов и структуры, управляющие площадками.

Теперь под это определение могут попасть и физические лица, если они контролируют сайты, где появляются такие публикации. Таким образом, санкционные ограничения против телеканала начали трактоваться шире: ответственность может наступать не только для организаций, но и для частных администраторов интернет-ресурсов.

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Борис Эльфанд
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