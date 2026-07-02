Песков: РФ примет дополнительные меры безопасности из-за эскалации со стороны ЕС
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Эскалация со стороны Евросоюза вынуждает РФ усиливать меры по обеспечению безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что Россия не может не замечать милитаризации Европы, которая сделала противостояние с Россией смыслом своего существования.
«То, что по мере становления своей оборонной идентичности Евросоюз занялся и вступил на путь милитаризации и посвящает себя теме конфронтации с Российской Федерацией, — это тоже однозначно. Конечно же, мы не можем закрывать на это глаза», — указал представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет усиливать своё давление на Киев ради достижения собственных целей. При этом в Европе уже начали прямо говорить о том, что ЕС ведёт с РФ войну руками украинцев.
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