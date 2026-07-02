Песков: РФ примет дополнительные меры безопасности из-за эскалации со стороны ЕС

Эскалация со стороны Евросоюза вынуждает РФ усиливать меры по обеспечению безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия не может не замечать милитаризации Европы, которая сделала противостояние с Россией смыслом своего существования.

«То, что по мере становления своей оборонной идентичности Евросоюз занялся и вступил на путь милитаризации и посвящает себя теме конфронтации с Российской Федерацией, — это тоже однозначно. Конечно же, мы не можем закрывать на это глаза», — указал представитель Кремля.