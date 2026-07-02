Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 09:16

Песков: РФ примет дополнительные меры безопасности из-за эскалации со стороны ЕС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Эскалация со стороны Евросоюза вынуждает РФ усиливать меры по обеспечению безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия не может не замечать милитаризации Европы, которая сделала противостояние с Россией смыслом своего существования.

«То, что по мере становления своей оборонной идентичности Евросоюз занялся и вступил на путь милитаризации и посвящает себя теме конфронтации с Российской Федерацией, — это тоже однозначно. Конечно же, мы не можем закрывать на это глаза», — указал представитель Кремля.

«Без ЕС и НАТО»: В Совфеде раскрыли главную причину заморозки диалога с Украиной
«Без ЕС и НАТО»: В Совфеде раскрыли главную причину заморозки диалога с Украиной

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет усиливать своё давление на Киев ради достижения собственных целей. При этом в Европе уже начали прямо говорить о том, что ЕС ведёт с РФ войну руками украинцев.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar