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Регион
30 июня, 12:23

«Назло маме отморожу уши»: В Госдуме раскрыли, как запреты ЕС отвращают россиян от Европы

Депутат Журова: Запреты ЕС отвращают россиян от поездок в Европу

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Запреты на въезд для россиян в страны ЕС только снижают интерес граждан к поездкам в Европу, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По её словам, европейские политики ошибочно рассчитывают, что новые ограничения вызовут недовольство внутри нашей страны.

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«Там действуют по принципу «назло маме отморожу уши», — указала депутат.

На деле такие меры выглядят недальновидно и скорее отталкивают россиян от самой идеи поездок в страны ЕС. Парламентарий напомнила, что визы и до новых запретов уже выдавались с большими сложностями, поэтому многие просто не хотят сталкиваться с дополнительными барьерами.

«Они боятся, что люди приедут? Зачем россиянину ехать туда, где к нему ужасное отношение? Поэтому многие люди не хотят отправляться в ЕС, поскольку неприятно чувствуют себя там», — подчеркнула собеседница NEWS.ru.

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Напомним, в ЕС обсуждают полный запрет на выдачу туристических виз россиянам. Однако Еврокомиссия отрицает подготовку полного запрета на турвизы для граждан РФ.

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Борис Эльфанд
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