«Назло маме отморожу уши»: В Госдуме раскрыли, как запреты ЕС отвращают россиян от Европы

Запреты на въезд для россиян в страны ЕС только снижают интерес граждан к поездкам в Европу, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По её словам, европейские политики ошибочно рассчитывают, что новые ограничения вызовут недовольство внутри нашей страны.

«Там действуют по принципу «назло маме отморожу уши», — указала депутат.

На деле такие меры выглядят недальновидно и скорее отталкивают россиян от самой идеи поездок в страны ЕС. Парламентарий напомнила, что визы и до новых запретов уже выдавались с большими сложностями, поэтому многие просто не хотят сталкиваться с дополнительными барьерами.

«Они боятся, что люди приедут? Зачем россиянину ехать туда, где к нему ужасное отношение? Поэтому многие люди не хотят отправляться в ЕС, поскольку неприятно чувствуют себя там», — подчеркнула собеседница NEWS.ru.