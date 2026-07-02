Киргизия попросила Россию и ещё 5 соседей помочь с поставками топлива

Власти Киргизии направили официальные запросы о помощи с поставками топлива в Россию, Белоруссию, Казахстан, а также Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. Об этом сообщило министерство энергетики республики.

«В целях сохранения устойчивых поставок топлива официальные обращения направлены в адрес компетентных государственных органов РФ, Республики Казахстан, Белоруссии, Азербайджанской Республики, Республики Узбекистан и Туркменистана», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день в стране имеются достаточные запасы горюче-смазочных материалов, а переговоры по диверсификации поставок и расширению международного сотрудничества ведутся регулярно.

Ранее сообщалось, что компания Black Sea Petroleum, владеющая НПЗ в грузинском порту Кулеви, заявила о планах полностью отказаться от переработки российской нефти к августу–сентябрю 2026 года и перейти на сырьё исключительно нероссийского происхождения, что, по мнению руководства, позволит выйти на более маржинальные рынки.