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2 июля, 13:12

Киргизия попросила Россию и ещё 5 соседей помочь с поставками топлива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / QiuJu Song

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / QiuJu Song

Власти Киргизии направили официальные запросы о помощи с поставками топлива в Россию, Белоруссию, Казахстан, а также Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. Об этом сообщило министерство энергетики республики.

«В целях сохранения устойчивых поставок топлива официальные обращения направлены в адрес компетентных государственных органов РФ, Республики Казахстан, Белоруссии, Азербайджанской Республики, Республики Узбекистан и Туркменистана», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день в стране имеются достаточные запасы горюче-смазочных материалов, а переговоры по диверсификации поставок и расширению международного сотрудничества ведутся регулярно.

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Ранее сообщалось, что компания Black Sea Petroleum, владеющая НПЗ в грузинском порту Кулеви, заявила о планах полностью отказаться от переработки российской нефти к августу–сентябрю 2026 года и перейти на сырьё исключительно нероссийского происхождения, что, по мнению руководства, позволит выйти на более маржинальные рынки.

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Анастасия Никонорова
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