Евродепутата из Словении могут выкинуть из ЕП за критику фон дер Ляйен

Руководство Европейской народной партии (ЕНП) предложило исключить из своих рядов словенского евродепутата Бранко Гримса за контакты с крайне правыми и отклонение от партийной линии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект резолюции, который планируется рассмотреть 8 июля в Страсбурге.

Гримс, по мнению руководства партии, недостаточно придерживается её политических приоритетов и поддерживает «не тех». Так, чиновник проголосовал за принятие резолюции о недоверии председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен в январе 2026 года. В ходе выборов в Венгрии словенский депутат поддержал Виктора Орбана, а не Петера Мадьяра, к которому очень лояльны в верхушке ЕС. К слову, ЕНП — это крупнейшая наднациональная партия в Европарламенте.

Ранее в Европарламенте разразился скандал с расистскими нотками. Причиной стало голосование по законопроекту о депортации мигрантов. Бурные обсуждения больной для ЕС темы привели к нескольким неподобающим высказываниям в адрес депутатов, и нескольким избранникам теперь грозит дисциплинарная ответственность.