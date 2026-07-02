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2 июля, 14:06

Жительница Калининграда сломала ключицы, поймав выпавшего из окна малыша

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жительница Калининграда получила множественные травмы, когда спасала двухлетнего мальчика, выпавшего с четвёртого этажа. У женщины диагностировали переломы лопатки, ключицы, грудины и рёбер, сейчас она находится в больнице. Пострадавшая рассказала RT, что занималась цветами во дворе, когда услышала крики соседских детей и увидела ребёнка на подоконнике с внешней стороны окна.

Женщина сразу бросилась к дому и стала звать родителей, но мальчик сорвался вниз. Из-за прооперированной левой руки она развернулась правым боком, вытянула руки и попыталась принять удар на себя. Ребёнок упал ей на лопатку, грудь и шею, после чего они вместе рухнули на землю.

Мальчика подхватил сосед и передал отцу, который уже выбежал на улицу. У ребёнка травм не оказалось. Его мать позже позвонила спасительнице и поблагодарила за сына.

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Напомним, ранее в Калининграде маленький ребёнок выпал из окна четвёртого этажа. Его спасли прохожие, после чего малыша госпитализировали.

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Борис Эльфанд
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