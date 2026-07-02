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Регион
2 июля, 14:03

Откат и подставная фирма: Сын владельца завода «УМЕКОН» попался на многомиллионной афере

Сын промышленника с Урала задержан за коммерческий подкуп на 162 миллиона рублей

Аркадий Ставицкий. Обложка © Пресс-служба завода UMECON

Аркадий Ставицкий. Обложка © Пресс-служба завода UMECON

Сын одного из крупнейших уральских промышленников задержан за коммерческий подкуп в особо крупном размере. Речь идёт об Аркадии Ставицком — одном из сыновей бизнесмена Юрия Ставицкого, управляющем заводом «УМЕКОН». Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным источника, молодой человек решил быстро обогатиться и договорился с предпринимателем Василием Моськиным о поставке товара по завышенной цене. За заключение контракта Моськин получил от Ставицкого откат наличными в размере 162 миллионов рублей.

В дальнейшем сообщники планировали присвоить часть средств на каждом этапе сделки. Чтобы скрыть преступную схему, Моськин перепродал продукцию через ещё одну свою фирму, создав видимость обычной коммерческой операции.

В отношении обоих бизнесменов возбуждены уголовные дела. В их домах и офисах уже прошли обыски. Предприятие «УМЕКОН» является одним из главных поставщиков металлоконструкций в Екатеринбурге. Расследование продолжается.

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А ещё сегодня суд в Москве заочно приговорил экс-топ-менеджера «Роснано» Ирину Рапопорт к 15 годам колонии общего режима по делу о коммерческом подкупе и растрате в особо крупном размере. Процесс проходил в закрытом режиме, а бывшая руководительница швейцарской «дочки» госкорпорации объявлена в международный розыск.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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