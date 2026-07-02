Ученик Лесли и бывший Волочковой: Кто такой Чермен Дзотти, переложивший вину за насилие на жертв

Блогер, который называет себя психологом и бизнес-коучем, Чермен Дзотти вновь оказался в центре скандала после рассуждений о женщинах, переживших изнасилования и побои. Он заявил, что пострадавшие якобы на подсознательном уровне сами стремились получить такой опыт. Фрагменты интервью, данного в рамках подкаста «Кто красавчик», быстро разошлись по соцсетям и вызвали требования проверить деятельность Чермена.

Настоящая фамилия предпринимателя — Дзотов. Он родился в 1988 году в селе Мостиздах в Северной Осетии, окончил юридический факультет Северо-Осетинского государственного университета, а затем переехал в Москву. Однако известность ему принесла не юридическая практика, а работа с личными брендами, пиаром и продвижением экспертов.

Дзотти создавал проекты по поиску спикеров для СМИ, обучал предпринимателей самопрезентации и запустил собственную академию личного бренда. На деловых площадках его представляли как маркетолога, писателя и руководителя группы компаний Dzotov & Partners. Сам блогер утверждает, что создал десятки коммерческих и общественных проектов.

Со временем его публичный образ сместился от специалиста по пиару к наставнику по деньгам, отношениям и саморазвитию. В соцсетях Дзотти называет себя инвестором, «почти миллиардером», автором множества книг и обладателем мировых рекордов. Большинство подобных достижений приводится с его собственных слов и независимо не подтверждено.

В книжных магазинах представлены его работы о личном бренде, общении и «жизни по радости». Среди них — «Личный бренд на миллион», «365 мурашек» и книга с советами о достижении желаний. При этом публично называть себя бизнес-психологом Дзотти стал значительно позже начала карьеры в маркетинге.

В федеральную светскую хронику предприниматель впервые широко попал в 2017 году. Тогда в интернете появились интимные фотографии Анастасии Волочковой, на которых, как сообщалось, был и Дзотов. Балерина обвиняла бывшего возлюбленного в попытке пропиариться на её имени, а он утверждал, что снимки украли после взлома телефона. История сопровождалась взаимными обвинениями и обсуждалась в телевизионных шоу.

После этого Дзотти продолжил строить медийность вокруг громких заявлений, личных историй и обещаний изменить жизнь учеников. В подкасте «Кто красавчик?» он рассуждал о скандалах, хейте и личностном росте, но наибольший резонанс получили именно его слова о жертвах сексуализированного и домашнего насилия.

Столкнувшись с критикой, блогер заявил, что его мысль была сформулирована двусмысленно. Однако скандал вышел за пределы соцсетей: его высказывания стали поводом для депутатского обращения в Генпрокуратуру.