«Сами ищут агрессора»: Упрёки блогера в адрес жертв насилия дошли до Генпрокуратуры

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Горячева обратилась к генеральному прокурору Александру Гуцану после высказываний блогера Чермена Дзотти о жертвах насилия.

По данным «Царьграда», парламентарий попросила проверить деятельность Дзотти и дать правовую оценку его словам. Копию обращения опубликовал в социальных сетях блогер Александр Ковен, известный своими роликами в поддержку женщин.

Поводом стал выпуск YouTube-проекта «Кто красавчик». В нём Дзотти заявил, что женщины, пережившие изнасилование или избиение, якобы сами подсознательно стремились получить такой опыт.

«Если мужчина-абьюзер бьет женщину, значит, она так же хочет, чтобы ее били, как и он, чтобы он бил кого-то. Они оба хотят этой ситуации», — выразил мнение блогер.

По мнению Горячевой, подобные рассуждения перекладывают ответственность с нападавших на пострадавших. В обращении она указала, что блогер тем самым оправдывает агрессоров и популяризирует подобное поведение.

Высказывания Дзотти вызвали возмущение и у пользователей социальных сетей. Некоторые также потребовали проверить, имеет ли блогер профильное образование, позволяющее ему публично называть себя психологом. Подтверждённых сведений о начале отдельной проверки его квалификации пока нет.

Сам Дзотти позднее признал, что сформулировал мысль неудачно. Он назвал фразу двусмысленной, однако полностью от изложенной им концепции публично не отказался.