Кабмин выделит Белгородской области ещё 830 млн рублей на генераторы
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Белгородская область получит дополнительно 830 миллионов рублей на закупку энергетического оборудования. Решение озвучил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
По словам главы кабмина, правительство системно работает над повышением надёжности энергетической инфраструктуры в приграничных регионах, чтобы люди могли оставаться и развиваться на малой родине. Он уточнил, что в текущем году Белгородской области уже выделено около 500 млн рублей на закупку генераторов.
«Сегодня на такие цели направим ещё 830 млн рублей, чтобы там могли дополнительно приобрести оборудование и сформировать резерв источников электроснабжения», — сказал Мишустин.
Финансирование выделяется в рамках системной работы правительства по поддержке приграничных регионов. Дополнительные средства помогут обеспечить бесперебойное энергоснабжение социальных объектов и жилых домов.
Ранее Правительство России дополнительно направит почти 4,5 млрд рублей на решение жилищных вопросов в Курской и Белгородской областях. Минстрою поручено оперативно довести финансирование до регионов.
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