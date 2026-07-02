Кабмин выделит Белгородской области ещё 830 млн рублей на генераторы

Белгородская область получит дополнительно 830 миллионов рублей на закупку энергетического оборудования. Решение озвучил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

По словам главы кабмина, правительство системно работает над повышением надёжности энергетической инфраструктуры в приграничных регионах, чтобы люди могли оставаться и развиваться на малой родине. Он уточнил, что в текущем году Белгородской области уже выделено около 500 млн рублей на закупку генераторов.

«Сегодня на такие цели направим ещё 830 млн рублей, чтобы там могли дополнительно приобрести оборудование и сформировать резерв источников электроснабжения», — сказал Мишустин.

Финансирование выделяется в рамках системной работы правительства по поддержке приграничных регионов. Дополнительные средства помогут обеспечить бесперебойное энергоснабжение социальных объектов и жилых домов.

Ранее Правительство России дополнительно направит почти 4,5 млрд рублей на решение жилищных вопросов в Курской и Белгородской областях. Минстрою поручено оперативно довести финансирование до регионов.