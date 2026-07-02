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2 июля, 14:30

Школьники из России взяли золото на олимпиаде по кибербезопасности в Тунисе

Обложка © Центральный университет

Обложка © Центральный университет

Российская сборная стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по кибербезопасности (ICO) среди старшеклассников. Соревнования прошли в Тунисе с 27 июня по 2 июля, сообщили в Центральном университете.

«Национальная сборная завоевала четыре медали и стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по кибербезопасности (ICO) среди старшеклассников. Член сборной России также стал абсолютным победителем ICO в индивидуальном зачёте. Команду традиционно готовили эксперты Центрального университета и «Лаборатории Касперского», — сообщили в вузе.

В финале в Хаммамете участвовали более 70 школьников из 19 стран. Золото в индивидуальном зачёте взяли москвичи Даниил Мелехов, Николай Белоусов и Артём Румянцев. Бронзу — Роман Черемных из Казани. Даниил также стал абсолютным чемпионом олимпиады.

Финал состоял из двух туров по 7 часов. Каждый включал три комплексные задачи с подзадачами — от веб-безопасности до поиска уязвимостей в коде. Участники решали как базовые упражнения, так и задания, приближенные к реальным киберугрозам. Команду готовили эксперты Центрального университета и «Лаборатории Касперского».

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Наталья Афонина
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