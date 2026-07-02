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2 июля, 14:43

«Познакомились на дне рождения»: Фигуристка Мишина вышла замуж за учителя из своей школы

Фигуристка Мишина вышла замуж за школьного учителя физкультуры

Фигуристка Мишина вышла замуж за Андрея Пушнякова. Обложка © Fsrussia.ru

Фигуристка Мишина вышла замуж за Андрея Пушнякова. Обложка © Fsrussia.ru

Чемпионка мира в парном фигурном катании Анастасия Мишина вышла замуж, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России. Избранником спортсменки стал Андрей Пушняков — учитель физкультуры и тренер по баскетболу. Новоиспечённый муж работает в школе, где училась спортсменка. Пара познакомилась на дне рождения подруги Мишиной.

«Поздравляем Настю и её супруга с этим радостным событием! Желаем счастья, взаимопонимания, семейного благополучия и исполнения всех желаний!» — говорится в заявлении ФФККР.

Мишина в паре с Александром Галлямовым — чемпионка мира 2021 года, победительница чемпионата Европы 2022 года и бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине в парном и командном турнирах.

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Александра Мышляева
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