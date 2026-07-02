В Москве нашли мёртвой дочь крупного бизнесмена через 9 дней после родов

В столице произошла трагедия: 27-летнюю дочь предпринимателя из Северо-Западного округа нашли мёртвой спустя девять дней после рождения ребёнка. Тело женщины обнаружили 1 июля у многоэтажки на севере Москвы, сообщает сайт MK.ru.

Свидетели вызвали полицию, на место прибыл супруг погибшей — он больше часа рыдал над телом. По данным издания, молодая мать страдала от послеродовой депрессии и до беременности посещала психологов.

Ребёнок был долгожданным. В момент ЧП с малышом находились няня и мать женщины. Отец погибшей — известный предприниматель, владелец сети магазинов, ресторанов и транспортных компаний.

А ранее Life.ru писал, что сгнившее тело пенсионерки нашли в квартире с мёртвыми кошками во Владивостоке. Часть уцелевших животных сильно обезвожена и нуждается в лечении и операциях.