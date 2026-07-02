Завернул не одну разработку: СБУ утверждает, что задержала ценного российского «крота»
СБУ задержала «крота» в военной академии, который отсылал РФ данные о дронах ВСУ
Мужчина, задержанный СБУ за «сотрудничество» с ГРУ. Обложка © пресс-служба СБУ
Украинские силовики задержали «агента» российской военной разведки, который работал в одной из академий Минобороны Украины. С таким утверждением выступили в пресс-службе СБУ. Ведомство не привело ни данных о личности фигуранта, ни каких-либо прямых доказательств. Известно только, что ценный «крот» был доцентом научного центра в Одессе и, как утверждается, передавал Москве документацию о последних разработках в сфере БПЛА.
Также, по версии следствия, подозреваемый готовил негативные заключения по ряду проектов вооружений, влияя на их экспертную оценку. Задержанный якобы придерживался «пророссийских убеждений».
В СБУ заявили, что в рамках операции подозреваемый использовался для дезинформации российской стороны и был задержан при попытке передачи данных. Ему предъявлено обвинение в государственной измене, сейчас мужчину отправили под арест.
Ранее СБУ и Нацполиция Украины заявили о предотвращении теракта в центре Киева: по данным спецслужб, мобилизованный, бежавший из ВСУ, и маркетолог планировали подорвать одно из административных зданий.
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