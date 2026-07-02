Народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что в 2026 и 2027 годах не следует ожидать ни мира, ни проведения выборов в стране. Своим прогнозом она поделилась в социальных сетях.

«Надеюсь, вы понимаете, что ничего не изменилось. Война продолжается. Ни мира, ни выборов, ни каких-либо откровений. Ни в 2026 году, ни в 2027 году», — написала Безуглая.

По её словам, «Третья мировая война только набирает обороты», а все негативные прогнозы прошлых лет сбылись, несмотря на критику со стороны «патриотически» настроенной общественности Незалежной.

Ранее Безуглая уже заявляла, что Украине не стоит рассчитывать на скорое завершение конфликта, и призвала граждан не поддаваться политическим манипуляциям, фальстартам и борьбе за власть внутри руководства. По её словам, внимание общества переключают на атаки беспилотников вглубь России, тогда как продвижение российских войск на фронте остаётся в тени.