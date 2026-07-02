Стармер выступил против прогулов школы из-за матча Англии в час ночи

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что дети должны быть в школе в понедельник утром, даже несмотря на ночной матч сборной Англии на чемпионате мира по футболу. Игра против Мексики может продлиться как минимум до трёх часов ночи по Гринвичу.

Ранее главный тренер английской сборной Томас Тухель призвал родителей разрешить детям не ходить в школу и посмотреть футбол.

«Напишите им предлог, чтобы они пошли в школу и посмотрели футбол. У них и так много школьных занятий, но чемпионат мира проходит каждые четыре года. Пусть смотрят, через четыре дня будет очень важный матч, и нам нужна поддержка всех, и особенно детей» — заявил Тухель.

Однако на вопрос о том, должны ли дети не ложиться спать ради игры, представитель Стармера ответил, что родители сами принимают решения, но дети обязаны быть в школе в понедельник. Министр образования Жаклин Смит отметила, что молодые люди упустят важные знания, если последуют советам тренера. При этом спрос на нянь в понедельник утром вырос на 50%, а болельщики требуют ввести дополнительный выходной.

Ранее на чемпионате мира по футболу (США, Канада, Мексика) определились 10 из 16 участников плей-офф. Сборная США стала десятой командой, пробившись в 1/8 финала после победы над Боснией и Герцеговиной (2:0). Ещё шесть матчей осталось сыграть в 1/16 финала. В следующем раунде также сыграют Бразилия, Англия, Франция и Бельгия.