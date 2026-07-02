Жизнь звезды фильма ужасов «Звонок» Дэйви Чейз забрал СПИД

Стала известна официальная причина смерти американской актрисы Дэйви Чейз, прославившейся ролью девочки Самары в фильме ужасов «Звонок». Судмедэксперты округа Лос-Анджелес подтвердили, что она скончалась от СПИДа.

«Дэйви Швайлер (фамилия отца). <...> Основная причина смерти: подтверждённый синдром иммунодефицита», — говорится в её карточке.

В отчёте экспертов также указано, что у актрисы была зависимость сразу от нескольких наркотических веществ. Ранее отец Дэйви Чейз сообщал, что в последние годы она вела крайне тяжёлое существование: осталась без жилья и вместе со своим бойфрендом жила в условиях крайней нищеты. Трагический финал наступил на фоне тяжёлой болезни и полного жизненного краха.

Напомним, 35-летняя актриса скончалась 16 июня. Её родные утверждали, что трагедия произошла из-за менингита и инфекции крови, которые привели к септическому шоку и отказу организма.