Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 15:21

Жизнь звезды фильма ужасов «Звонок» Дэйви Чейз забрал СПИД

Дэйви Чейз. Обложка © ТАСС / Zuma

Дэйви Чейз. Обложка © ТАСС / Zuma

Стала известна официальная причина смерти американской актрисы Дэйви Чейз, прославившейся ролью девочки Самары в фильме ужасов «Звонок». Судмедэксперты округа Лос-Анджелес подтвердили, что она скончалась от СПИДа.

«Дэйви Швайлер (фамилия отца). <...> Основная причина смерти: подтверждённый синдром иммунодефицита», — говорится в её карточке.

В отчёте экспертов также указано, что у актрисы была зависимость сразу от нескольких наркотических веществ. Ранее отец Дэйви Чейз сообщал, что в последние годы она вела крайне тяжёлое существование: осталась без жилья и вместе со своим бойфрендом жила в условиях крайней нищеты. Трагический финал наступил на фоне тяжёлой болезни и полного жизненного краха.

«Ходячий скелет»: Звезда хоррора «Звонок» перед смертью весила 34 кг и жила на улице
«Ходячий скелет»: Звезда хоррора «Звонок» перед смертью весила 34 кг и жила на улице

Напомним, 35-летняя актриса скончалась 16 июня. Её родные утверждали, что трагедия произошла из-за менингита и инфекции крови, которые привели к септическому шоку и отказу организма.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Утраты
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar