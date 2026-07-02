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2 июля, 15:58

Букеровскую премию переименуют в честь миллиардера Бухмана из Вологды

Обложка © ТАСС / EPA / NEIL HALL

Обложка © ТАСС / EPA / NEIL HALL

Благотворительная организация Bukhman Philanthropies приняла решение финансировать Букеровскую премию на протяжении ближайшего десятилетия. В благодарность её даже переименуют в честь Игоря Бухмана, руководителя компании. Бизнесмен также выступает одним из основателей игрового гиганта Playrix, а его состояние превышает 13 миллиардов долларов. В деятельности участвует его брат Дмитрий.

Новое название конкурса — Международная Букеровская премия имени Бухмана, сообщается на сайте организаторов. Её вручают за лучшие литературные труды, созданные на английском языке. Призовой фонд для победителя увеличен вдвое — до £100 тыс. Очередное награждение запланировано на март следующего года.

Сам Игорь Бухман — уроженец Вологды. Примерно 10 лет назад он перенёс головной офис Playrix в Ирландию. Бизнес в России миллиардер свернул в 2022 году, сразу после начала спецоперации.

Писатель Дэвид Солой получил Букеровскую премию 2025 года за книгу «Плоть»
Писатель Дэвид Солой получил Букеровскую премию 2025 года за книгу «Плоть»

Ранее тайваньская писательница Ян Шуан-цзы стала лауреатом Букеровской премия за роман Taiwan Travelogue («Путевые заметки о Тайване») в переводе Линь Кинг. Книга стала первым произведением, переведённым с китайского (мандаринского) языка, которое получило эту награду.

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Татьяна Миссуми
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