Букеровскую премию переименуют в честь миллиардера Бухмана из Вологды

Благотворительная организация Bukhman Philanthropies приняла решение финансировать Букеровскую премию на протяжении ближайшего десятилетия. В благодарность её даже переименуют в честь Игоря Бухмана, руководителя компании. Бизнесмен также выступает одним из основателей игрового гиганта Playrix, а его состояние превышает 13 миллиардов долларов. В деятельности участвует его брат Дмитрий.

Новое название конкурса — Международная Букеровская премия имени Бухмана, сообщается на сайте организаторов. Её вручают за лучшие литературные труды, созданные на английском языке. Призовой фонд для победителя увеличен вдвое — до £100 тыс. Очередное награждение запланировано на март следующего года.

Сам Игорь Бухман — уроженец Вологды. Примерно 10 лет назад он перенёс головной офис Playrix в Ирландию. Бизнес в России миллиардер свернул в 2022 году, сразу после начала спецоперации.

Ранее тайваньская писательница Ян Шуан-цзы стала лауреатом Букеровской премия за роман Taiwan Travelogue («Путевые заметки о Тайване») в переводе Линь Кинг. Книга стала первым произведением, переведённым с китайского (мандаринского) языка, которое получило эту награду.