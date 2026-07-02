Президент Армении Хачатурян убрал фото горы Арарат из своего приёмного зала

Президент Армении Ваагн Хачатурян демонтировал большое полотно с изображением горы Арарат из своего приёмного зала. Об этом сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ранее за спиной политика во время официальных мероприятий неизменно висел этот узнаваемый пейзаж. Теперь на последних кадрах со встреч на этом месте пусто. Журналисты обратили внимание на внезапное изменение интерьера.

Гора Арарат считается национальным символом армянского народа. Однако с 1921 года она находится на территории Турции, что на протяжении десятилетий порождало у жителей страны историческую травму. Мотивы такого демонстративного жеста со стороны главы государства пока не комментируются.

В прошлом году премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что 70 процентов армянских детей не знают о принадлежности Арарата Турции. По его словам, об этом не догадываются и многие иностранцы, общающиеся с армянами, поскольку гора прочно ассоциируется со страной.