Опрос показал, с чего начинается Родина в понимании россиян

Большинство россиян связывают Родину с семьёй — эта тема встречается в 64,2% ответов участников опроса Национального центра «Россия» в рамках проекта «С чего начинается Родина?». Об этом сообщила генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова.

Россияне раскрыли, с чего начинается Родина. Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

В опросе, запущенном в Год единства народов России, приняли участие более 700 человек из 71 региона и зарубежных стран. На втором месте среди ассоциаций — традиционные ценности (58%), далее — комфортное жильё (26,6%), молодёжь и дети (23,5%), благополучие (20,6%) и защита Отечества (6,3%). Возраст респондентов — от 6 до 78 лет.

«Родина, безусловно, начинается с семьи. Именно в ней истоки формирования духовно-нравственных ориентиров, уважения к семейным традициям и ценностям, патриотизма и любви к Отечеству. А значит, именно в семье закладываются основы будущего нашей России» — отметил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина добавила, что для неё Родина — это место, где люди разных национальностей живут в дружбе, уважают родителей и ценят их опыт. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров представил исследование «Образ Родины в глазах россиян», отметив, что во всех поколениях образ страны строится на трёх компонентах: Родина, национальная гордость и величие. Проект «С чего начинается Родина?» продолжит серию встреч, посвящённых роли человека в достижениях страны.

Ранее во ВЦИОМ сообщили, что самыми близкими по духу ценностями для россиян являются крепкая семья, взаимопомощь, высокие нравственные идеалы и патриотизм. Замруководителя департамента политических исследований Мария Атаева отметила, что эти ценности вызывают эмоционально позитивный отклик. 59% опрошенных не смогли объяснить само понятие «ценность». 23% связали его с целями и идеалами, а 19% — с нормами поведения.