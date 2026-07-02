Шантажировал и требовал близости: В Москве задержали извращенца, от которого пострадали четыре девочки

В Москве перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в развращении четырёх несовершеннолетних девочек через соцсети. Уголовное дело передано в суд, сообщили в ГСУ СК России по городу.

Фигурант обвиняется по четырём статьям УК РФ, включая понуждение к сексуальным действиям путём шантажа, развратные действия и распространение порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

По версии следствия, с октября по декабрь 2025 года он вступил в переписку с 16-летней девочкой, получил от неё видео порнографического содержания, а затем начал принуждать её к действиям сексуального характера под угрозой распространения компромата. Когда жертва попыталась прекратить общение, он отправил материалы её старшей сестре, которая обратилась в полицию.

В ходе расследования выявлены ещё три эпизода — аналогичные преступления в отношении других несовершеннолетних в период с октября 2025 по январь 2026 года. Проведены 15 экспертиз, допрошены свидетели. Фигурант находится под стражей.

Ранее в Москве задержали 37-летнего приезжего из Ярославской области. Он более десяти лет насиловал трёх маленьких падчериц. История всплыла на дне рождения матери, когда девочки начали вспоминать события. Москвичка познакомилась с ним по интернету в 2008 году, через два года пригласила в свою квартиру, где жила с тремя дочерями (9, 7 и 4 года).