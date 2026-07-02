Россиянку насмерть загрызла домашняя обезьянка

В Тахтамукайском районе Адыгеи дикое животное, содержавшееся на частном подворье, напало на пожилую женщину. Трагедия разыгралась прямо на дачном участке. Подробности сообщает SHOT.

84-летняя хозяйка открыла вольер, чтобы покормить питомцев, пренебрегая мерами безопасности. На неё набросился агрессивный примат и сильно искусал ноги. Затем разъярённое животное накинулось на её 39-летнего внука. Пенсионерка скончалась на месте от сильной кровопотери до приезда скорой помощи.

Пострадавший мужчина госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. По информации канала, семья содержала десять обезьян. Экзотические звери принадлежали внучке погибшей и находились в вольерах незаконно.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Следствию предстоит выяснить, почему опасные животные содержались в частном секторе без соответствующих разрешений.

Ранее Life.ru рассказывал, как в индийской деревне Чатури азиатская львица напала на пятилетнего мальчика и утащила его в лес. Ребёнок сопровождал дедушку, разносившего молоко, когда хищница выскочила из зарослей. Частично съеденные останки нашли в километре от деревни. Спасатели девять часов отлавливали прайд, поймав пять львиц, включая нападавшую.