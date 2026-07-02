Дочь Ксенофонтовой после 9 класса уедет работать моделью в Южную Корею

Дочь актрисы Елены Ксенофонтовой, 15-летняя Софья, окончила девятый класс и уезжает строить модельную карьеру в Южную Корею. Об этом артистка рассказала в шоу «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.

Наследница уже подписала контракт с модельным агентством, однако сумма гонорара пока неизвестна. Дорога и проживание будут оплачиваться из собственных заработков Софьи. Поездка рассчитана на 60 дней полноценной работы.

В соцсетях актриса трогательно поздравила дочь с окончанием школы, назвав её «богиней» и пожелав сиять. Она написала, что экзамены, слёзы и бессонные ночи остались позади.

Отец Софьи — адвокат Александр Рыжих, с которым Ксенофонтова прожила около девяти лет в фактическом браке. Их расставание сопровождалось судебными разбирательствами.

Ранее в жизни актрисы Анны Михайловской, известной по роли в популярном сериале «Молодёжка», произошло радостное событие — она родила второго ребёнка. Этой новостью артистка поделилась с подписчиками в личном блоге, написав, что едет домой с новым человеком.