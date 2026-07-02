Лукашенко подарил президенту Индонезии ручку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил индонезийскому лидеру Прабово Субианто ручку, которой расписался в книге почётных гостей. Об этом сообщает портал Detik.

Спонтанный жест произошёл в четверг в президентском дворце Истана Мердека. После того как Лукашенко оставил запись в книге, он передал ручку индонезийскому коллеге — тот на мгновение удивился, затем улыбнулся и спрятал подарок во внутренний карман пиджака.

«Президент Индонезии на мгновение выглядел удивленным, затем улыбнулся и положил подарок во внутренний карман пиджака» — пишет издание.

После этого лидеры обменялись рукопожатием и продолжили переговоры сначала тет-а-тет, затем с участием делегаций. Внешний вид ручки — золотистая с чёрными элементами, марка не уточняется.

Напомним, что сейчас Александр Лукашенко совершает масштабное турне по Восточной и Юго-Восточной Азии. Глава государства сегодня в Индонезии. В планах — переговоры о масштабных совместных проектах. Подготовка шла заблаговременно. В Минске заявили, что укрепление отношений с этим регионом — один из ключевых внешнеполитических курсов.