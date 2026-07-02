Почему крепчает рубль: В Центробанке назвали три главных фактора

Укрепление рубля обусловлено совокупностью жёсткой денежно-кредитной политики (ДКП) и структурных изменений в экономике. Об этом в беседе с газетой «Ведомости» заявил директор департамента ДКП Банка России Андрей Ганган , выделив три ключевых фактора, которые поддерживают курс.

Первым из них стало заметное снижение спроса на импорт. За последние полтора года он оставался слабее из-за высокой ключевой ставки, успешных мер по импортозамещению и сохраняющихся санкционных барьеров.

Вторым фактором выступило существенное сокращение внешнего долга страны. Это значительно уменьшило потребность в скупке иностранной валюты для обслуживания обязательств перед зарубежными кредиторами.

Наконец, свою роль сыграл массовый уход нерезидентов с российского рынка. В результате этого процесса снизилось давление на рубль, которое ранее создавалось конвертацией дивидендов в иностранную валюту.

Ранее Life.ru сообщал, что ЦБ засекретил список банков-участников пилотирования цифрового рубля. Зампред регулятора Зульфия Кахруманова на Финансовом конгрессе объяснила это санкционными рисками. Она пояснила, что эта информация чувствительна, и перечень участников не раскрывается из соображений безопасности. При этом к платформе уже подключились 30 кредитных организаций.