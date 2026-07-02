Ростех открыл крупнейшую инженерную лабораторию для молодёжи на форуме в Туле

В Тульской области завершился форум «Инженеры будущего», организованный госкорпорацией Ростех. Участниками стали сотни перспективных специалистов из 56 регионов России и 61 зарубежного государства. Об этом сообщила пресс-служба Госкорпорации Ростех.

На протяжении десяти дней молодые инженеры решали реальные производственные задачи под руководством ведущих экспертов. Программа включала более 820 мероприятий по 20 образовательным трекам.

Ростех собрал тысячи молодых инженеров на форуме в Тульской области. Видео ©Telegram/Ростех

Специалисты «Вертолётов России» помогали участникам пройти полный цикл проектирования новой винтокрылой машины — от технического задания до выбора ливреи. Совместно с экспертами КРЭТ программировали беспилотники, внедряли компьютерное зрение и тестировали автономные полёты.

Инженеры «Швабе» разрабатывали решения для медицинского мониторинга, а представители «Высокоточных комплексов» и ОДК курировали работу с роботизированными системами и управление жизненным циклом двигателей.

На выставочной площадке представили беспилотные авиасистемы, робототехнические комплексы, медицинскую технику и разработки оборонно-промышленного комплекса. Гости могли посидеть в кабине лёгкого вертолёта «Ансат», изучить устройство двигателя через VR-шлем и познакомиться с роботом «Депеша».

Для 350 школьников — победителей олимпиады «Звезда», детей сотрудников и участников СВО — провели отдельную смену «Инженеры будущего. Первые».

«Для Ростеха развитие инженерных компетенций – это стратегическая задача. Форум дает молодым сотрудникам возможность выйти за рамки своего предприятия, увидеть лучшие инженерные практики страны, чтобы использовать их в своей работе. Это ценнейший опыт, который невозможно приобрести за партой в учебной аудитории», — отметил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

Ранее президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XIV Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего — 2026», назвав его востребованной и авторитетной площадкой для молодых специалистов, учёных и представителей промышленности. Он подчеркнул, что подготовка кадров и поддержка инженерного творчества особенно важны в условиях стремительного развития инноваций.