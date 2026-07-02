Смертельная ошибка: Родители не заметили укуса летучей мыши, и это стоило сыну жизни

В Онтарио 11-летний мальчик скончался от бешенства после того, как проснулся и обнаружил летучую мышь у себя на лице. Об этом сообщается в докладе, опубликованном в Журнале Канадской медицинской ассоциации.

Ребёнок находился с семьёй в коттедже в северной части провинции, когда инцидент произошёл в 2024 году. Он смахнул животное, отец быстро поймал его в горшок и выпустил на улицу. Родители не заметили на лице сына царапин или укусов и не сочли поведение мыши странным, поэтому к врачам не обратились.

Спустя 19 дней у мальчика появились покалывание, онемение и отёк правой стороны лица. Его выписали с предварительным диагнозом герпетического гингивостоматита, однако врач, узнав о контакте с летучей мышью, связался с местным органом здравоохранения для консультации о необходимости применения противорабических препаратов. На следующее утро состояние резко ухудшилось — ребёнка перевели в реанимацию, МРТ показала поражения ствола мозга, анализы подтвердили бешенство.

Медики рассматривали возможность введения антител непосредственно в мозг, но из-за высокой инвазивности процедуры и отсутствия доказанной эффективности семья приняла решение не продолжать лечение.

Врачи подчёркивают, что бешенство в Канаде встречается крайне редко — с 1924 года зафиксировано лишь 28 случаев, а в Онтарио последний подтверждённый случай был в 1967 году. Основным переносчиком вируса в Северной Америке являются летучие мыши, при этом укусы и царапины часто настолько незначительны, что их легко не заметить.

Ранее сообщалось, что в Таиланде у летучих мышей выявлен новый штамм коронавируса, который, по данным властей, обладает меньшей патогенностью и передаваемостью по сравнению с COVID-19, при этом случаев заражения людей не зафиксировано, вакцины сохраняют эффективность, а угроза вспышки оценивается как низкая.