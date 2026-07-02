«Ты не заботишься обо мне!»: Жена Нетаньяху публично «пропесочила» мужа, обвинив во всех своих бедах

Во время церемонии открытия Игр Маккабиады в Иерусалиме супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара Нетаньяху устроила перепалку с мужем и его помощниками. Она пожаловалась на то, что её не провели надлежащим образом в зону для важных гостей, а также на то, что её толкали в толпе.

Жена Нетаньяху накричала на мужа на церемонии открытия Маккавейских игр. Видео © X/ Publisher

«Из-за тебя я поссорилась с присутствующими здесь людьми, ты заставил меня спорить с ними. <…> Ты должен заботиться обо мне, почему мне не разрешают пройти?» — приводит слова Сары Нетаньяху канал Echorouk News.

По данным канала, жена главы правительства набросилась на Биньямина Нетаньяху с претензиями сразу после его выступления перед спортсменами. За кулисами она заявила, что он стал причиной её ссоры с присутствующими.

Этот случай перекликается с эпизодами, когда супруга президента Франции Брижит Макрон неоднократно ставила своего мужа в неудобное положение. Напомним, в мае прошлого года журналисты смогли заснять, как Брижит даёт супругу пощёчину, а потом демонстративно отказывается принять протянутую им руку. В Елисейском дворце сначала пытались убедить всех, что видео поддельное. Однако позже признали: и оплеуха, и ссора действительно произошли.