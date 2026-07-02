Росавиация сообщила о временных ограничениях во Внуково

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщила Росавиация.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании.

«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани» — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что за сутки средства ПВО уничтожили 100 украинских дронов самолётного типа за 12 часов. Атака отражена над десятью областями, включая Тверскую, Нижегородскую, Белгородскую и другие, а также над Московским регионом и Краснодарским краем. Цели поражались над сушей и водой.