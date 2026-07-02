Власти Мюнхена призвали не заполнять бассейны из-за дефицита воды на фоне рекордной жары

Мюнхен столкнулся с дефицитом воды из-за рекордной жары, продолжительной засухи и снижения уровня грунтовых вод. Власти города призвали жителей сократить потребление воды, сообщает Bild.

Обер-бургомистр Доминик Краузе создал специальную рабочую группу, которая разрабатывает меры по экономии водных ресурсов. По его словам, город столкнулся с беспрецедентной с начала 1970-х годов ситуацией, а возросший из-за жары спрос на воду приблизил систему водоснабжения к пределу её возможностей.

При этом городские власти подчёркивают, что водоснабжение остаётся стабильным, однако для сохранения запасов вводятся меры экономии. В частности, будет сокращён полив зелёных насаждений и спортивных площадок, уменьшен расход воды в школьных бассейнах, а также приостановлены мойка окон муниципальных зданий и служебного транспорта.

Жителям рекомендовали отказаться от мойки автомобилей, принимать душ вместо ванны, выключать воду во время чистки зубов и не наполнять частные бассейны.

По данным источника, с нехваткой воды, хотя и в меньших масштабах, сталкиваются и другие города Германии.

Ранее в немецком городе Кель десятки мужчин устроили погром в открытом бассейне. Около 60 молодых людей перелезли через забор, чтобы попасть на территорию без оплаты. После этого у них несколько раз возникали словесные конфликты с охраной.