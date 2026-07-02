BFMTV: Взрыв у дома Ермолаева активировали при появлении его спутницы

Французский телеканал BFMTV со ссылкой на источник раскрыл новые подробности покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Взрывное устройство у дома бизнесмена было активировано дистанционно в тот момент, когда рядом проходила его спутница Анна Насобина.

По данным телеканала, подозреваемый привёл взрывчатку в действие с помощью предмета, похожего на пульт дистанционного управления.

«Именно в тот момент, когда спутница олигарха Анна Насобина проходит рядом с заминированной сумкой, подозреваемый дистанционно приводит её в действие с помощью предмета, похожего на пульт дистанционного управления», – сообщает BFMTV.

Напомним, взрыв произошёл вечером 29 июня у дома Ермолаева в Монте-Карло. По данным властей княжества, пострадали три человека – мужчина, женщина и ребёнок. Представляющее интересы Ермолаева агентство подтвердило, что одним из пострадавших стал сам бизнесмен. Его спутница Анна Насобина получила самые тяжёлые ранения – врачи ампутировали ей обе ноги, и она до сих пор находится в критическом состоянии.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Однако французская газета Figaro писала, что по приоритетной версии следователей покушение могло быть организовано СБУ в качестве «предупреждения» для бизнесмена.

Ранее Life.ru писал, что народный депутат Украины Анна Скороход заявила о связи Вадима Ермолаева с сетью мошеннических кол-центров в Днепропетровске, отметив, что это общеизвестный факт. Издание Comments.ua предположило, что к покушению может быть причастна СБУ, которая хотела взять под контроль теневые бизнес-схемы олигарха.