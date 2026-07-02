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2 июля, 20:04

Во Внуково сняли ограничения на приём и выпуск рейсов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Аэропорт Внуково вечером 2 июля снова работает без ограничений – приём и выпуск самолётов восстановлены в полном объёме. Решение приняли после временных мер, которые вводились ради безопасности полётов.

В Росавиации уточнили, что все ограничения носили превентивный характер и были связаны с необходимостью снизить риски для гражданской авиации. Сейчас воздушная гавань вернулась к штатному режиму.

Росавиация сообщила о временных ограничениях во Внуково
Росавиация сообщила о временных ограничениях во Внуково

Ранее Life.ru писал, что Минобороны сообщило о перехвате 100 беспилотников самолётного типа за 12 часов. Цели фиксировались сразу над несколькими регионами, включая центральную часть страны, юг и акватории морей. Все воздушные угрозы были отражены дежурными силами ПВО, информации о разрушениях не поступало.

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Юния Ларсон
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