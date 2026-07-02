Во Внуково сняли ограничения на приём и выпуск рейсов
Обложка © Life.ru
Аэропорт Внуково вечером 2 июля снова работает без ограничений – приём и выпуск самолётов восстановлены в полном объёме. Решение приняли после временных мер, которые вводились ради безопасности полётов.
В Росавиации уточнили, что все ограничения носили превентивный характер и были связаны с необходимостью снизить риски для гражданской авиации. Сейчас воздушная гавань вернулась к штатному режиму.
Ранее Life.ru писал, что Минобороны сообщило о перехвате 100 беспилотников самолётного типа за 12 часов. Цели фиксировались сразу над несколькими регионами, включая центральную часть страны, юг и акватории морей. Все воздушные угрозы были отражены дежурными силами ПВО, информации о разрушениях не поступало.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.