Во Внуково сняли ограничения на приём и выпуск рейсов

Аэропорт Внуково вечером 2 июля снова работает без ограничений – приём и выпуск самолётов восстановлены в полном объёме. Решение приняли после временных мер, которые вводились ради безопасности полётов.

В Росавиации уточнили, что все ограничения носили превентивный характер и были связаны с необходимостью снизить риски для гражданской авиации. Сейчас воздушная гавань вернулась к штатному режиму.

Ранее Life.ru писал, что Минобороны сообщило о перехвате 100 беспилотников самолётного типа за 12 часов. Цели фиксировались сразу над несколькими регионами, включая центральную часть страны, юг и акватории морей. Все воздушные угрозы были отражены дежурными силами ПВО, информации о разрушениях не поступало.