«Нас кинули»: Соколовский рассказал, как лишился отпуска из-за аферы с турами

Влад Соколовский лишился долгожданного отпуска на Бали после того, как столкнулся с мошенничеством в туристической сфере. Певец рассказал, что перед поездкой выяснилось: билеты на семерых человек оказались недействительными, и планы пришлось срочно пересматривать.

Артист вышел на связь прямо из автомобиля, объяснив, что теперь вынужден заново покупать билеты за свой счёт. По его словам, речь идёт о девушке из Екатеринбурга, которая, как утверждается, могла обмануть сразу несколько человек – сейчас ситуацией уже занимаются правоохранительные органы.

Несмотря на неприятный инцидент, Соколовский надеется в ближайшие дни всё же улететь на отдых, но уже с новыми билетами.

Влад Соколовский – российский певец, бывший участник дуэта «БиС», известного по хитам конца 2000-х. Ранее Life.ru писал, что артист вместе с Дмитрием Бикбаевым объявил о возрождении проекта спустя почти 17 лет после распада группы. Сейчас музыкант совмещает работу над новыми треками с сольной карьерой и гастрольной деятельностью.