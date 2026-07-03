«Нас кинули»: Соколовский рассказал, как лишился отпуска из-за аферы с турами
Певец Влад Соколовский не улетел на Бали из-за аферы с билетами
Обложка © VK / Влад Соколовский
Влад Соколовский лишился долгожданного отпуска на Бали после того, как столкнулся с мошенничеством в туристической сфере. Певец рассказал, что перед поездкой выяснилось: билеты на семерых человек оказались недействительными, и планы пришлось срочно пересматривать.
Артист вышел на связь прямо из автомобиля, объяснив, что теперь вынужден заново покупать билеты за свой счёт. По его словам, речь идёт о девушке из Екатеринбурга, которая, как утверждается, могла обмануть сразу несколько человек – сейчас ситуацией уже занимаются правоохранительные органы.
Несмотря на неприятный инцидент, Соколовский надеется в ближайшие дни всё же улететь на отдых, но уже с новыми билетами.
Влад Соколовский – российский певец, бывший участник дуэта «БиС», известного по хитам конца 2000-х. Ранее Life.ru писал, что артист вместе с Дмитрием Бикбаевым объявил о возрождении проекта спустя почти 17 лет после распада группы. Сейчас музыкант совмещает работу над новыми треками с сольной карьерой и гастрольной деятельностью.
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