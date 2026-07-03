Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 22:28

«Нас кинули»: Соколовский рассказал, как лишился отпуска из-за аферы с турами

Певец Влад Соколовский не улетел на Бали из-за аферы с билетами

Обложка © VK / Влад Соколовский

Обложка © VK / Влад Соколовский

Влад Соколовский лишился долгожданного отпуска на Бали после того, как столкнулся с мошенничеством в туристической сфере. Певец рассказал, что перед поездкой выяснилось: билеты на семерых человек оказались недействительными, и планы пришлось срочно пересматривать.

Артист вышел на связь прямо из автомобиля, объяснив, что теперь вынужден заново покупать билеты за свой счёт. По его словам, речь идёт о девушке из Екатеринбурга, которая, как утверждается, могла обмануть сразу несколько человек – сейчас ситуацией уже занимаются правоохранительные органы.

Несмотря на неприятный инцидент, Соколовский надеется в ближайшие дни всё же улететь на отдых, но уже с новыми билетами.

«Владу будет жирно»: Джиган рассказал, как Рудковская вычеркнула Соколовского из дуэта ради Билана
«Владу будет жирно»: Джиган рассказал, как Рудковская вычеркнула Соколовского из дуэта ради Билана

Влад Соколовский – российский певец, бывший участник дуэта «БиС», известного по хитам конца 2000-х. Ранее Life.ru писал, что артист вместе с Дмитрием Бикбаевым объявил о возрождении проекта спустя почти 17 лет после распада группы. Сейчас музыкант совмещает работу над новыми треками с сольной карьерой и гастрольной деятельностью.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Влад Соколовский
  • Шоубиз
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar