11 мая, 08:22

«Владу будет жирно»: Джиган рассказал, как Рудковская вычеркнула Соколовского из дуэта ради Билана

Российский рэпер Джиган (Денис Александрович Устименко-Вайнштейн) и Влад Соколовский.

Рэпер Джиган рассказал о ситуации с записью совместного трека с Владом Соколовским, в результате которой композицию в итоге исполнил Дима Билан. Об этом он поделился на «Шоу Воли».

Изначально песня «Крик моей души» готовилась как дуэт с Владом Соколовским. Артисты уже договорились и должны были приступить к записи. Однако в процесс вмешалась продюсер Яна Рудковская, которая услышала демоверсию композиции и предложила заменить Соколовского на Диму Билана. Рэпер отметил, что уже слушал финальную версию трека с Биланом, когда произошла неожиданная ситуация в студии.

«Ну да, Владу будет жирно, ну его на фиг», — вспомнил Джиган свои слова в момент, когда в помещение вошёл Соколовский.

Соколовский позже заявил, что не присутствовал на студии в тот момент и узнал о произошедшем уже постфактум через директора артиста. Певец также сообщил, что тогда направил Джигану эмоциональное сообщение с критикой такого решения. Джиган, в свою очередь, подчеркнул, что не испытывает сожаления о случившемся, однако предложил Соколовскому при желании записать новый совместный трек.

Ранее Джиган прокомментировал слухи о возможных отношениях с певицей Анной Седоковой, появившиеся после его развода с блогером Оксаной Самойловой. Артист заявил, что в настоящий момент не состоит ни с кем в отношениях и не готов к новым романтическим связям.

Милена Скрипальщикова
