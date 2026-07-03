Нос в заложниках: Почему после огорода может пропадать обоняние и болеть голова

Летний сезон — время активной работы в огороде. Однако многие дачники в этот период замечают, что после нескольких часов на земле цветы начинают пахнуть слабее, а еда кажется пресной. Врач-оториноларинголог, сурдолог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова в беседе с Life.ru объяснила, почему это происходит и что с этим делать.

Когда вы пропалываете грядки или поливаете растения, нос вдыхает огромное количество раздражителей: пыль от сухой земли, пыльцу цветущих культур и микрочастицы растений. Всё это оседает на слизистой, вызывая её отёк. Отёчная слизистая работает как закрытая дверь для запахов — обонятельные рецепторы в верхней части носа просто не улавливают молекулы ароматов. Яна Новикова Врач-оториноларинголог, сурдолог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге

Кроме того, в июле и августе активно пылят сорные травы — полынь, амброзия, лебеда, — чья пыльца является мощным аллергеном. У чувствительных людей это провоцирует насморк, заложенность и потерю обоняния. Если нос не дышит без простуды, вы чихаете, чувствуете зуд, из носа текут прозрачные выделения, а глаза слезятся — скорее всего, это аллергия.

Чтобы снизить риски, Новикова рекомендует использовать длинную рукоятку для прополки вместо работы на корточках — это уменьшает контакт с пыльцой. После огорода обязательно промывайте нос кипячёной водой с солью или аптечным спреем, чтобы вымыть раздражители и снять отёк. Работайте в утренние или вечерние часы, когда пыльца менее активна, а при использовании удобрений и средств от вредителей надевайте респиратор — химия может надолго повредить обонятельные рецепторы.

Если обоняние не возвращается через пару дней, стоит обратиться к ЛОР-врачу: снижение обоняния может быть признаком аллергического ринита, который без лечения переходит в хроническую форму.

Ещё одна летняя проблема, о которой предупреждает врач, — головокружение у пожилых людей после жары. Причина чаще всего кроется в обезвоживании, которое у пожилых наступает быстрее и опаснее. В жару организм теряет воду, кровь становится гуще, её объём уменьшается, давление падает — и мозг получает меньше кислорода. У пожилых к тому же ослабевает чувство жажды, а многие препараты для сердца или от давления усиливают потерю жидкости.

Сухость во рту, жажда, учащённое сердцебиение, тёмная моча, слабость — всё это признаки обезвоживания. Врач рекомендует пожилым пить примерно 1,5–2 литра воды в сутки, а в жару увеличивать объём до 2–3 литров, но небольшими порциями в течение дня. Простой способ контроля — цвет мочи: светлая означает, что всё в порядке, тёмная — что нужно пить больше. Если головокружение не проходит после отдыха и питья, появляются сильная головная боль, спутанность сознания или обморок, нужно срочно вызывать врача.

Отдельно Новикова выделяет ещё одну скрытую угрозу: если аллергия не проходит даже после антигистаминных, а насморк возвращается, дело может быть не в пыльце, а в грибковой инфекции. В жару споры грибов активно размножаются и разносятся по воздуху, особенно в огороде. Антигистаминные снимают отёк, но на грибок не действуют, а гормональные спреи могут даже ухудшить ситуацию, подавляя местный иммунитет.

«В зоне риска — те, кто работает в огороде без маски, аллергики, часто использующие капли, пожилые люди, диабетики и дети, играющие в земле. Если не лечить, грибок проникает глубоко, обоняние постепенно ухудшается, развивается грибковый синусит, который лечится трудно и часто требует операции», — предупредила Новикова.

Если аллергия не проходит две-три недели, насморк возвращается, обоняние пропадает, а из носа идут желтоватые выделения или хлопья чёрного либо белого цвета с неприятным запахом — скорее всего, это грибок. В таком случае врач советует не пить таблетки, а обратиться к ЛОРу: он возьмёт мазок и назначит противогрибковые препараты.

«Работайте в маске и промывайте нос после огорода. Аллергия плюс грибок — двойная проблема, но её можно решить, если вовремя найти причину и начать лечение», — заключила оториноларинголог.

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